Wettervorhersage Weiterhin mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach am Main · Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild. Am Dienstagvormittag ist teils auch mit Regen zu rechnen, im Tagesverlauf soll er aber nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

21.03.2023, 08:11 Uhr

Ein Mann geht bei Regen in einem Park in Koblenz spazieren. Foto: Thomas Frey/dpa

Die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad, in höheren Lagen bis zu 10 Grad. Am Mittwoch wird es grau. Nachmittags soll es gebietsweise leicht regnen. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad. Die Meteorologen rechnen mit zunehmend aufkommendem Wind. Im Bergland und an exponierten Lagen sind starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht auf Donnerstag regnet es vorübergehend bei zeitweise weiterhin windigen Bedingungen im Bergland. Am Donnerstag bleibt es bewölkt und mild bei Temperaturen bis 18 Grad. © dpa-infocom, dpa:230321-99-30282/2

(dpa)