Handelsschiff Weiterfahrt der „Bissula“ nach Frankreich verzögert sich

Eigentlich hätte das 16 Meter lange und 5 Meter breite Segelschiff am Freitag in Dillingen per Kran aus dem Wasser gehoben und auf einen Tieflader gesetzt werden sollen, der es nach Cannes transportiert. Für die Fahrt durch Frankreich brauche man 15 Genehmigungen von 15 Départements, sagte Schäfer. „Leider fehlen uns noch zwei.“ Und der Transporter fahre erst los, wenn er grünes Licht für die ganze Strecke habe. Der antike Nachbau war am Mittwoch in Trier auf der Mosel gestartet.