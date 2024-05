Bundesliga „Weiteres Finale“ für Mainz in Heidenheim

Unabhängig davon ist es am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) auf der Ostalb „ein weiteres Finale“ für die Mainzer und ihren dänischen Chefcoach, der am Freitag sagte: „Wir werden geben, was wir können, dann haben wir auch gute Chancen.“ Allerdings haben die Rheinhessen in dieser so schwierigen Saison noch keinen einzigen Auswärtssieg landen können - als einziges Bundesliga-Team. Der letzte stammt vom 1. April 2023 beim 3:0 in Leipzig.