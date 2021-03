Weiterer Nachwuchs bei Wölfen im Westerwald nachgewiesen

Mainz Die Wölfe im Westerwald haben mehr Nachwuchs gezeugt als zunächst bekannt. Mit DNA-Proben von Kot aus dem Dezember und Januar konnten zwei weitere Nachkommen identifiziert werden, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte.

Das Leuscheider Rudel ist nach Angaben des Umweltministeriums sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfahlen derzeit das einzige Wolfsrudel. Wölfe stehen in ganz Deutschland unter Naturschutz. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat 2015 einen Managementplan für den Umgang mit der Tierart eingeführt. Dabei werden Risse von Nutztieren vollständig entschädigt, wenn sie nachweislich von einem Wolf verursacht wurden. In den ausgewiesenen Präventionsgebieten werden Vorkehrungen wie wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde mit Landesmitteln gefördert.