3. Liga Weiterer Dämpfer für Saarbrücken: 1:2 in Essen

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Rot-Weiss Essen verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag mit 1:2 (1:2). Nach nur drei Saisonerfolgen in elf Spielen und 14 Punkten liegt der Beinahme-Aufsteiger in die 2. Liga der vergangenen Spielzeit nur auf dem 15. Tabellenrang.