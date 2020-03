Weiterer Corona-Fall in der Pfalz bestätigt

Ein Apotheker hält in einer Apotheke eine FFP2 Atemschutzmaske. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern In der Region Kaiserslautern ist ein 28-Jähriger positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Dienstag mit. Bei dem Mann handele es sich um einen Kontaktperson des 32-Jährigen, bei dem zuerst in der Region das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war.



Dieser und ein weiterer Corona-Patient sind derzeit im Westpfalz-Klinikum untergebracht.