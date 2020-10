Weiterer Anstieg der Corona-Infektionen: Warnstufen erreicht

Mainz Warnstufe „Rot“ bei den Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz: In zwei Landkreisen sind nach Angaben des Sozialministeriums die entsprechenden Werte erreicht.

In zwei Landkreisen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag die Zahl von 50 Coronainfektionen pro 100 000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen erreicht oder überschritten worden. Wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte, sind der Landkreis Neuwied mit einem statistischen Wert von 50 sowie der Landkreis Kaiserslautern mit einem Wert von 61 betroffen. In beiden Fällen lägen die tatsächlichen Werte allerdings niedriger.