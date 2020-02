Weitere Wolfssichtungen bestätigt: Bild von Familie

Mainz Gleich mehrere Sichtungen von Wölfen in Rheinland-Pfalz sind nach einer Prüfung von Experten bestätigt worden. Klar ist nun, dass eine Ende August 2019 bei Bad Hönningen im Kreis Neuwied entstandene Aufnahme einer Wildtierkamera tatsächlich eine Wölfin mit fünf Jungen zeigt, wie das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte.



Auch ein im Dezember vergangenen Jahres bei Elmstein im Kreis Bad Dürkheim entstandenes Bild zeigt demnach definitiv einen Wolf. Es sei der zweite Nachweis eines Wolfs in der Pfalz seit 2012.

Fotos von vermeintlichen Wölfen in Rheinland-Pfalz werden zur Überprüfung an die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt sowie an die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf geschickt. Dort prüfen Experten unabhängig voneinander, ob es tatsächlich ein Wolf oder nur ein wolfsähnlicher Hund war. Am Ort der Aufnahme kontrolliert ein für solche Tiere zuständiger Ehrenamtler, ob es dort tatsächlich so aussieht, wie auf dem Bild. Aufgrund dieses Prozederes konnten die Wolfssichtungen aus dem vergangenen Jahr erst jetzt offiziell bestätigt werden, wie das Umweltministerium erklärte.