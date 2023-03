Öffentlicher Dienst Weitere Warnstreiks in Rheinland-Pfalz

In Trier streiken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem in den Bereichen Nahverkehr, Kindertagesstätten, Abfallentsorgung, Jobcenter sowie bei den Beschaffungsdiensten der Bundeswehr, hieß es. Zudem legen Mitarbeiter des kommunalen Krankenhauses in Saarburg die Arbeit nieder.