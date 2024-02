Tarife Weitere Streiks bei privaten Busunternehmen erwartet

„Ein Angebot von 2,45 Prozent und dessen Nachbesserung um weitere 0,05 Prozent ist an Dreistigkeit und Hohn kaum zu überbieten“, sagte Verdi Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider zu den jüngsten Verhandlungen mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV). Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt monatlich 500 Euro mehr Lohn und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. „Wir wollen den Ausgleich der Inflation - das tut in den Geldbeuteln weh“, sagte Umlauf. In den vergangenen Jahren habe es bei den Beschäftigten einen hohen Kaufkraftverlust gegeben.