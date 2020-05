Weitere Lockerungen erleichtern Alltag in der Corona-Krise

Mainz/Saarbrücken Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart weiter gelockert. Friseure dürfen wieder Haare schneiden, zudem erhöht sich das Freizeitangebot.

Eine Rückkehr zur Normalität ist noch lange nicht in Sicht, doch einige Lockerungen der Corona-Regeln dürften den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab heute den Alltag zumindest ein wenig erleichtern. Unter strengen Auflagen öffnen in beiden Bundesländern wieder Friseursalons und Fußpflegepraxen. Im Saarland gilt dies auch für Kosmetiker sowie Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios.