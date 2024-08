Tierseuche Weitere Kilometer Zaun gegen Afrikanische Schweinepest

Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest werden weitere Kilometer Elektrozaun in Rheinhessen aufgebaut. In den kommenden Tagen würden 18 Kilometer errichtet, zunächst am Rhein zwischen Oppenheim und Guntersblum, teilte der Kreis Mainz-Bingen in Ingelheim mit. An der Grenze zum Kreis Alzey-Worms werde der Zaun zudem weiter bis zur Bundesstraße 9 gezogen.