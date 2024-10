Cannabis-Legalisierung Weitere Genehmigung für Cannabis-Club

Drei Monate nachdem Vereine Genehmigungen zum Cannabis-Anbau beantragen können, wurde der zweite Cannabis-Club in Rheinland-Pfalz zugelassen. Mit der Anbaugemeinschaft SüdWest e. V. in Lambrecht in der Pfalz und der CSC Rhoihesse e. V. in Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms) wurden damit bisher zwei der insgesamt 27 Anträge genehmigt, wie das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz mitteilte. Mit der Genehmigung dürfen die Vereine Cannabis für den Eigenkonsum gemeinschaftlich anbauen und an ihre Mitglieder weitergeben.