Kriminalität Weitere Festnahmen nach Entführung aus Hessen ins Saarland

Rund anderthalb Jahre nach der Entführung eines Mannes von Hessen ins Saarland im Zusammenhang mit Drogengeschäften sind zwei weitere Männer festgenommen worden - einer in Dillingen, einer schon vor einiger Zeit in Griechenland. Dabei handele es sich um ein 41 Jahre altes Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung „Bahoz“ sowie um einen 39-Jährigen, teilte das Landespolizeipräsidium des Saarlandes in Saarbrücken mit.