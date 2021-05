140 Kilometer Luftlinie von Saarbrücken entfernt : Atomendlager-Projekt im lothringischen Bure schreitet voran

In den letzten Jahren gab es gegen das Endlager in Bure viele Proteste. Angesichts der nächsten Schritte könnten diese wieder aufflammen. Foto: Iris Maria Maurer

Bure Pandemiebedingt gab es schon lange keine Aktionen mehr der Atomgegner. Dabei steht 2021 ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Projektes an.

Es ist still geworden um das Dorf Bure in Lothringen. Dort rund 130 Kilometer von der saarländischen Grenze entfernt plant die französische Atommüllbehörde Andra ein Endlager für hochradioaktiven Abfall (wir berichteten). Das Projekt spaltet die Region: Auf einer Seite stehen klamme Kommunen, die sich von dieser Ansiedlung wirtschaftliche Vorteile versprechen, auf der anderen Bewohner und Umweltschützer, die vor Gefahr für Natur und Mensch warnen. Seit 2000 betreibt die Andra in Bure bereits einen Forschungslabor. Jahrelang haben Gegner des Projekts demonstriert und sogar teilweise den Wald rund um den Standort besetzt. Es folgten mehrere Räumungsaktionen und zahlreiche gerichtliche Verfahren, doch die Projektgegner gaben nicht auf und veranstalteten immer wieder neue kleinere Aktionen.

Foto: SZ/Müller, Astrid

Seit der Corona-Krise und den in Frankreich geltenden strengen Maßnahmen war damit Schluss. Dabei befinde sich das Vorhaben in einer entscheidenden Phase. Denn aus dem Forschungslabor soll nun tatsächlich ein Atomendlager werden. Noch in diesem Jahr will die Andra mit Rodungs- und Erarbeiten sowie der Wasser- und Stromerschließung des Grundstücks beginnen. Dafür hat sie im vergangenen August einen Antrag auf Gemeinnützigkeit gestellt. Wird dem stattgegeben, ist es der Behörde möglich Grundstückbesitzer enteignen zu lassen, deren Gelände für die Bebauung genötigt werden. Zwar hat die Andra mitgeteilt, einvernehmliche Lösungen anzustreben. Doch wenn es hart auf hart kommt, könnte sie theoretisch durch das gemeinnützige Status auch so ihr Ziel erreichen. In der Vergangenheit hatte sich die Andra mit den betroffenen Grundstückbesitzer immer erfolgreich einigen können. Die meisten von ihnen sind Landwirte. Denen waren größere Grundstücke zum Tausch angeboten worden.

In diesem Jahr will die Andra den nächsten Antrag stellen, wodurch das Projekt konkreter wird: den Errichtungsantrag. Das sieht man auch auf der deutschen Seiten der Grenze kritisch. Zum einen befürchten Atomgegner, dass der Bau des Atomendlagers indirekt den Weiterbetrieb des auch in Lothringen liegenden Kernkraftwerks Cattenom fördert. „Neben den erheblichen Risiken wie Explosionsgefahr, Grundwasserverseuchung, Transportunfälle und die Freisetzung von Radioaktivität in die Biosphäre, die damit einhergehen, hat das Endlager in Bure auch eine politische Funktion: es dient dem Weiterbetrieb der Atomanlagen – darunter dem durch viele Pannen und Störfälle bekannten Atomkomplex von Cattenom“, kritisiert Markus Pflüger vom Antiatomnetz Trier in einem offenen Brief den die Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland.

Auch in Berlin wäre man gerne informierter über das Projekt. So fragte die Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses, Sylvia Kotting-Uhl (Grüne), beim Umweltministerium nach, wann Frankreich nach Kenntnis der Bundesregierung mit der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung zum Endlagerprojekt beginnen würde.