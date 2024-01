Ermittlungen Weitere Details zu lebensgefährlichem Streit in Ludwigshafen

Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht und notoperiert. „Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht mittlerweile keine Lebensgefahr mehr für den Mann“, hieß es in der Mitteilung. Der mutmaßliche Täter flüchtete, er konnte bald darauf in einer Wohnung im Landkreis Bad Dürkheim festgenommen werden. Er wurde zur Untersuchungshaft in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.