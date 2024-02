Bundesliga Weitere dänische Trainer würden Thorup freuen

Der Augsburger Trainer Jess Thorup kennt seinen dänischen Landsmann und neuen Mainzer Coach Bo Henriksen bestens. „Wir haben drei Jahre in Odense zusammengespielt“, berichtete Thorup vor dem Bundesligaduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Krisenverein FSV Mainz 05 und sprach sogar von einer Freundschaft. Beide hätten außerdem an der gleichen Schule ihre Ausbildung absolviert. „Es freut mich, dass er den nächsten Schritt gemacht hat.“