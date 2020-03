Weitere bestätigte Coronafälle in Rheinland-Pfalz

Mainz/Ludwigshafen In Rheinland-Pfalz ist inzwischen eine Infektion mit dem Coronavirus bei mehr als 40 Menschen nachgewiesen. Dem Gesundheitsministerium waren nach eigenen Angaben zunächst 29 Fälle am Mittwochvormittag bekannt.

Unter den nun bestätigten Erkrankungen ist auch ein erster Coronafall in der Stadt Ludwigshafen. „Der Mann befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung“, teilte der Rhein-Pfalz-Kreis mit. Er habe sich offensichtlich bei einer Auslandsreise angesteckt. Das zuständige Gesundheitsamt habe ihn daher unter häusliche Quarantäne gestellt. Im Kreis Bernkastel-Wittlich kamen zwei neue bestätigte Fälle hinzu. Die beiden jungen Männer hätten sich wahrscheinlich bei einem Skiurlaub in Österreich angesteckt und seien inzwischen in häuslicher Isolierung, erklärte ein Kreissprecher.