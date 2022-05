Kriminalität : Weitere Beschuldigte bei Ermittlungen gegen Chatgruppe

Mainz Die weiteren Ermittlungen gegen die „Vereinten Patrioten“ hat die Bundesanwaltschaft übernommen. Vor einem Landtagsausschuss berichtet Justizminister Mertin über Einzelheiten der bisherigen Ermittlungen, die in Rheinland-Pfalz zusammengetragen wurden.

Gegen die fünfköpfige Kerngruppe der Hauptbeschuldigten - von denen vier in Untersuchungshaft sitzen - ermittelt inzwischen die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der Gründung einer inländischen terroristischen Vereinigung beziehungsweise der Betätigung als Mitglied für eine solche Vereinigung. Bei den fünf Hauptbeschuldigten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Zu den bisherigen Ermittlungen durch die rheinland-pfälzischen Ermittler könne er sagen, dass zumindest zwei der Hauptbeschuldigten in verschiedenen Telegram-Chatgruppen ab September 2021 nach Gleichgesinnten gesucht und die weiteren drei Beschuldigten für ihre Idee gewonnen haben sollen. Sie sollen in verschiedenen Chatgruppen mit den Namen „Vereinte Patrioten“ - zwischenzeitlich umbenannt in „Tag X Deutschland“ und „Aktive Patrioten/Veteranen“ - unterwegs gewesen sein.

Am 23. Februar soll einer der Hauptbeschuldigten einem verdeckten Ermittler eine codierte „Einkaufsliste“ übergeben haben. Demnach ging es um fünf Schutzwesten, fünf Sturmgewehre vom Typ AK 47, 30 Kontaktminen sowie Funkgeräte. Am 13. April übergab der verdeckte Ermittler den Angaben zufolge gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Neustadt an der Weinstraße einem der Hauptbeschuldigten ein Fahrzeug, in dem sich eine Kiste mit den bestellten Waffen sowie dazugehöriger Munition befand. Diese seien aus Sicherheitsgründen jedoch vorübergehend funktionsunfähig gemacht worden.