Weitere Autos zerkratzt: Mindestens 150 000 Euro Schaden

Mainz Seit mehr als einer Woche werden in Mainz-Hechtsheim immer wieder parkende Autos zerkratzt. Die Polizei nimmt mittlerweile einen Schaden von mehr als 150 000 Euro an, wie es in einer Mitteilung von Montag hieß.

Demnach sind bis zum Morgen insgesamt 107 Autos beschädigt worden. Am Donnerstag vergangener Woche war noch von 77 Fällen die Rede gewesen. Begonnen hatte die Serie den Angaben zufolge am Sonntag vor mehr als einer Woche. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Bei allen Fällen handelt es sich nach Polizeiangaben um ein ähnliches Muster. Die Autos standen demnach im Ortskern von Hechtsheim. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei jeweils an der, von der Straße abgewandten Seite, entlang der Türen und Motorhauben, mit einem spitzen Gegenstand tief zerkratzt.