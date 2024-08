Unglück Weitere Abrissarbeiten nach Hotel-Einsturz in Kröv geplant

Der 26-jährige Niederländer wurde zuvor in einem Trierer Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt. Am Sonntagmorgen lag er laut Polizei noch im künstlichen Koma. Angehörige der niederländischen Familie hatten am Sonntag beim Gottesdienst in Kröv gesprochen und den Rettungskräften gedankt. „Wir vertrauen, dass er ganz gesund wird. Die Ärzte sind gut“, sagt der Vater des Verletzten, Auke Hoefnagel, in einer Ansprache am Ende des Gottesdienstes.