Weitere 54 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mainz Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 10 201 gestiegen. Da seit Montag ein weiterer Todesfall hinzukam, sind jetzt insgesamt 248 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Aktuell sind 906 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert (Stand 10.10 Uhr), sechs mehr als am Vortag.

Die meisten Neuinfektionen gibt es weiterhin in der Stadt Worms, mit rückläufiger Tendenz. Dort zählte das Gesundheitsamt 29 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Landeshauptstadt Mainz und der Kreis Germersheim mit jeweils 24 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten ist kein einziger ohne Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen.