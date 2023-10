Wetter Weiter Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, gibt es am Mittwoch zunächst nur örtlich Regen und die Temperaturen steigen noch mal auf bis zu 17 Grad.

31.10.2023, 10:17 Uhr

Ein Passant mit Regenschirm. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Zum Abend hin würden sich die Wolken dann verdichten und es regnet häufiger. In Hochlagen könne es in der Nacht zum Donnerstag erste stürmische Böen geben, teilte der DWD weiter mit. Der Tag starte mit starker Bewölkung und teils schauerartigem Regen, am Nachmittag und Abend gebe es aber auch niederschlagsfreie Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad. Am Freitag werde es mit maximal 12 Grad noch etwas kühler und mit Wolken und zeitweise schauerartigem Regen weiter ungemütlich, wie es hieß. In den Gipfellagen könne es auch stürmische Böen geben. © dpa-infocom, dpa:231031-99-768438/2

(dpa)