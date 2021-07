Prognose : Weiter wechselhaftes Wetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Weiter wechselhaftes Wetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Mainz/Essen Die neue Woche startet im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen schauerartigen Gewittern.

Am Montagmorgen besteht Aussicht auf Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Mittag können örtliche Schauer und Gewitter aufziehen. „Punktueller Starkregen ist nicht ausgeschlossen“, sagte ein Meteorologe. Mit Katastropheneinsätzen rechnet er aber nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, im höheren Bergland erreichen sie 20 Grad.