Wetter : Weiter trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zwei Spaziergänger sind bei trübem und grauem Wetter unterwegs. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen weiter auf unbeständiges Wetter einstellen. Dabei bleibt es ungewöhnlich mild: So werden am Montag Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

In der Eifel sind Werte bis 10 Grad möglich. Bei einem Mix aus Wolken und Regen ist es tagsüber windig, in Kammlagen wehen auch stürmische Böen. In der Nacht zu Dienstag nehmen die Schauer ab und die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Für Dienstag erwarten die DWD-Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Tagsüber ist es meist trocken und mäßig windig, in der Nacht soll der Wind wieder auffrischen. In Hochlagen werden teils starke bis stürmische Böen erwartet. In der zweiten Nachthälfte kann es im Nordwesten von Rheinland-Pfalz zudem einzelne Schauer geben.

Bei Höchstwerten bis 12 Grad soll sich der Regen am Mittwoch weiter nach Südosten ausbreiten. Es bleibt windig, im Bergland erwartet der Wetterdienst teils Sturmböen.

© dpa-infocom, dpa:230102-99-76140/3

