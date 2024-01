Deutscher Wetterdienst Weiter regnerisch: Situation in Altenglan vorerst entspannt

Offenbach · In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es regnerisch. Bei Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad ist mit schauerartigem Regen und teilweise auch Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

03.01.2024 , 08:34 Uhr

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

In der Nacht zum Donnerstag kommt es zu Regenschauern bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad. Am Donnerstag lässt der Regen im Lauf des Tages nach - es werden Höchstwerte von 6 bis 11 Grad erreicht. Am Freitag kann es bei Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad etwas Regen geben. Wegen des anhaltenden Regens bestand am Dienstagabend in Altenglan im Landkreis Kusel akute Gefahr, dass ein Regenrückhaltebecken überläuft. Aktuell sei die Lage „im grünen Bereich“, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte. Wegen des Regens steige der Wasserstand jedoch derzeit wieder. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240103-99-476763/3

(dpa)