Wetter Weiter Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen zum Start ins neue Jahr mit vielen Wolken und teils ergiebigem Regen rechnen. Am Neujahrstag werde es wechselnd bis stark bewölkt sein und es gebe einzelne Schauer bei Temperaturen bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit.

31.12.2023 , 11:56 Uhr

Eine Spaziergängerin geht mit einem Regenschirm bei Sonnenschein spazieren. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

In der Nacht zum Dienstag beginne dann teils ergiebiger Dauerregen. Damit steigt im Laufe des Tages auch wieder die Hochwassergefahr. Die Höchsttemperaturen liegen bei elf Grad. Auch am Mittwoch hält das Regenwetter bei bis zu zwölf Grad an. In höheren Lagen kann es auch Sturmböen geben. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Niederschläge den Meteorologen zufolge allmählich nach. © dpa-infocom, dpa:231231-99-451229/2

(dpa)