EM Weiter kein Sommermärchen-Wetter in Sicht

Auch in den kommenden Tagen sagt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch kein Sommermärchen-Wetter an. Das Schauen von Spielen der Fußball-Europameisterschaft im Freien dürfte eine immer wieder feuchte Angelegenheit werden. Am Sonntag seien einzelne Schauer zu erwarten bei maximal 23 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Im Bergland sowie bei Schauern könne der Wind stark auffrischen.