Weiter Dauerregen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Regentropfen auf einer Autoscheibe. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und im Saarland soll der Dauerregen am Dienstag anhalten. Die kräftigen Niederschläge vom Vormittag gingen voraussichtlich in der zweiten Tageshälfte zu wechselhaftem Schauerwetter über, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 8 und 13 Grad, allerdings soll es im Laufe des Nachmittags kühler werden. In Hochlagen würden die Niederschläge gegen Abend dann zunehmend in Schnee übergehen, hieß es. Zudem seien besonders in höheren Lagen starke bis stürmische Böen möglich.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kommen laut DWD vereinzelte Schauer als Schnee herunter. Oberhalb von 500 bis 600 Metern ist demzufolge mit Glätte durch Schneematsch oder überfrierende Nässe zu rechnen. Tagsüber werde der Dauerregen dann nachlassen, es seien aber weiterhin vereinzelte Schauer oder Schneeregen möglich. Im Bergland werde es schneien. Als Höchstwerte gaben die Meteorologen drei bis sieben Grad an, in der Hocheifel soll die Temperatur um ein Grad herum liegen.

