Weißer Ring: Opfer im Strafrecht stärker berücksichtigen

Mainz Videotechnik und elektronische Fußfesseln: Der Weiße Ring will mehr Rechte für Opfer im Strafrecht. Dazu gehört auch eine bessere Ausbildung von Anwälten.

Videotechnik bei richterlichen Vernehmungen sei bisher bei Kindern und Jugendlichen möglich. „Das müssen wir aber bei allen besonders schutzbedürftigen Zeugen und Opfern haben“, sagte Ziercke, der früher Präsident des Bundeskriminalamtes war, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dies gelte insbesondere für weibliche Opfer von Sexualdelikten. Die Ton- und Videoaufnahmen sollten die ergänzende Vernehmung der Opfer in der Hauptverhandlung möglichst überflüssig machen. „Damit nicht zusätzliche Traumata entstehen durch immer wieder erneute Darstellung des Geschehens.“

Der Chef des Weißen Rings sprach sich auch dafür aus, zehn Prozent aller Geldstrafen an Opferhilfeeinrichtungen abzuführen. Beschlagnahmte Verbrechensgewinne sollten zudem anteilig an die Opferhilfe statt an die Staatskasse gehen. „Der Gedanke, die Menschen daran partizipieren zu lassen, die darunter gelitten haben, muss diskutiert werden.“