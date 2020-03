Weiße Rosen, rosa Nelken: Hanau-Gedenken im Mainzer Landtag

Der Schriftzug "Landtag Rheinland-Pfalz". Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Hanau Landtagsabgeordnete von vier Fraktionen und mehrere Regierungsmitglieder haben am Mittwochmorgen in Mainz der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau gedacht. Die demokratischen Kräfte wollten so partei- und fraktionsübergreifend ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf, von dem die Initiative für die Gedenkfeier im Abgeordnetenhaus ausging.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er verlas die Namen der getöteten Hanauer mit Migrationshintergrund. „Die Opfer haben Namen, Gesichter, Freunde“, sagte Baldauf.

Nach kurzen Ansprachen von Kathrin Anklam-Trapp (SPD), Cornelia Willius-Senzer (FDP) und Bernhard Braun (Grüne) verharrten die Teilnehmer in einer Schweigeminute. Danach trugen sie sich in ein Kondolenzbuch ein, das zwischen einem Blumengebinde mit weißen Rosen und rosa Nelken sowie einer gerahmten Tafel mit den Namen der Opfer ausgelegt war. Die AfD-Fraktion war zu der Gedenkfeier nicht eingeladen.