Bundesliga : Weiper ist Mainz' jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte

Freiburg Nachwuchs-Nationalspieler Nelson Weiper ist durch seine Einwechslung in der Partie gegen den SC Freiburg der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte des FSV Mainz 05. Beim 1:2 bei den Breisgauern kam der 17 Jahre alte Stürmer von der 86. Minute an zum Einsatz.

„Als ich mich vor einem Jahr hingesetzt habe, um den Vertrag zu verlängern, habe ich auch gedacht, das muss ein spezieller Spieler sein und das ist er“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. „Er bringt großes Potenzial mit und überragt in seinem Jahrgang. Das ist ein Typ, von dem es in Deutschland nur wenige gibt.“

Weiper, der im kommenden Jahr sein Abitur schreiben wird, ist 1,92 Meter groß und erzielte in dieser Saison für die A-Jugend der Mainzer in drei Pflichtspielen fünf Treffer. „Das ist ein klarer Neuner, ein Knipser“, sagte Schmidt. „Er hat aber auch in allen Bereichen noch Potenzial. Das ist ein Spieler, den man dick unterstreichen muss. Da können wir uns freuen.“