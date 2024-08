Lebensmittelüberwachung Weinüberwachung findet vor allem Fehler auf der Flasche

„Aber das LUA deckt auch immer wieder schwerwiegende Täuschungen und echte Verfälschungen auf, bei denen von vorsätzlichem Handeln ausgegangen werden muss“, heißt es in der Mitteilung. So seien 57 Proben (1,5 Prozent) in- und ausländischer Weine wegen Grenzwertverstößen oder „unzulässiger Behandlungen“ wie der verbotenen Zugabe künstlicher Aromastoffe oder Wassers aufgefallen. Das entspricht etwa dem Vorjahreswert.