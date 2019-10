Weinstraßen- und Elsass-Express gehen in Saisonpause

Mainz Die Ausflugszüge Weinstraßen- und Elsass-Express gehen an diesem Sonntag (27. Oktober) in die Winterpause. Das teilte das Transportunternehmen Vlexx am Freitag mit. Seit dem 1. Mai sind die Züge von Vlexx an Sonn- und Feiertagen ohne Umstieg zwischen Koblenz und Mainz nach Wissembourg im Elsass gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa