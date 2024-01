Leute Weinkönigin: Zeit seit der Wahl „wie im Flug vergangen“

Dem Irrtum, dass die Wahl der Deutschen Weinkönigin vorrangig ein Schönheitswettbewerb ist, sei sie kaum begegnet. „Das Bild einer Weinkönigin hat sich in den vergangenen Jahren so sehr zu einem starken und auch fachlich versierten Image etabliert, dass in vielen Köpfen dieser Stereotyp allmählich verblasst“, meinte Brockmann. „Das macht mich sehr stolz und auch dankbar meinen Vorgängerinnen gegenüber. Sie haben stets für sich und für alle anderen die Fahne der Weinfachfrauen hochgehalten.“