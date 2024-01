Neumayer-Station III Weinkiste bei Forschern in Antarktis angekommen

Der Wein war von SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf im August auf die Reise zum Überwinterungsteam der Neumayer-Station III geschickt worden. Über ein Versorgungsschiff gelangte die Weinkiste in die Antarktis und schließlich per Motorschlitten zum Forschungsteam, hieß es. „Die Weine werden erst an Mittwinter im kommenden Juni geöffnet, dann wird in der Antarktis gefeiert, dass die längste Nacht vorbei ist“, sagte Kopf.