Weininstitut wählt besondere Aussichten

Bodenheim Nach einer Abstimmung mit mehr als 10 000 Teilnehmern hat das Deutsche Weininstitut (DWI) für jede der 13 Weinanbaugebiete in Deutschland eine schönste Aussicht ausgewählt. Für den Wettbewerb der „Schönsten Weinsichten 2020“ wurden 48 Vorschläge eingereicht, die ausgewählten Orte gab das DWI am Montag in Bodenheim bei Mainz bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Wettbewerb fand nach 2012 und 2016 zum dritten Mal statt.