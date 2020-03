Weininstitut kürt beste Rosé-Sekte und -Weine

DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild.

Bodenheim Ein Sekt aus der Pfalz und ein Wein aus Rheinhessen sind die Preisträger eines Wettbewerbs des Deutschen Weininstituts (DWI) zu den besten Rosé-Angeboten des Jahres. Aus rund 200 eingereichten Proben wählte eine 15-köpfige Fachjury den 2017er Spätburgunder Rosé brut vom Wein- und Sektgut Wilhelmshof aus Siebeldingen in der Pfalz sowie den Wein „der Rosé“ des Teams Braunewell/Dinter aus Essenheim in Rheinhessen, wie das Weininstitut am Dienstag in Bodenheim bei Mainz mitteilte.

