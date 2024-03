Jahresbilanz Weinernte 2023 unter langjährigem Durchschnitt

Die Weinernte in Deutschland ist 2023 anders als noch im Herbst erwartet schlechter ausgefallen als ein Jahr zuvor. 8,6 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugten die Winzerinnen und Winzer nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Das waren 344.000 Hektoliter oder 3,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Behörde am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Anfang September war noch eine deutliche Steigerung auf knapp 9,9 Millionen Hektoliter prognostiziert worden. Die tatsächliche Erntemenge lag nun sogar um 28.000 Hektoliter oder 0,3 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022.