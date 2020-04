Weine aus historischen Rebsorten zur Kaiser-Ausstellung

Neustadt an der Weinstraße Den Geschmack des Mittelalters wollen drei Weine vermitteln, die zur Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ abgefüllt wurden. Neben einem „Kaiserwein“ zur Erinnerung an Kaiser Friedrich Barbarossa sind diese Weine aus den Trauben von Rebsorten produziert worden, die bereits im Mittelalter angebaut wurden.

Trotz schwieriger Quellenlage habe er versucht, sich auch beim Ausbau der Weine an mittelalterlichen Traditionen zu orientieren, sagt der Betriebsleiter des Staatsweinguts mit Johannitergut in Neustadt an der Weinstraße, Sascha Wolz. „Wichtig war für mich, dass alle drei Weine im Holzfass gereift sind - in einem Barrique mit 225 Litern oder einem Tonneau mit 500 Litern.“