Agrar Weinblüte in Deutschland ist zu Ende

Die Weinblüte ist in den meisten deutschen Weinregionen beendet und nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) gut verlaufen. „Sie hat etwa eine Woche früher als im langjährigen Durchschnitt begonnen, sich dann aber aufgrund der kühlen Witterung relativ lange hingezogen“, sagte Ernst Büscher vom DWI im rheinhessischen Bodenheim. Dabei habe es regionale Unterschiede gegeben. So seien einige frühe Lagen in warmen Regionen wie Baden und der Pfalz schon früh verblüht gewesen, in etwas kühleren Anbaugebieten wie in Teilen Frankens habe es etwas länger gedauert.