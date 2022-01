Weinbauverband befürchtet Warnhinweise auf dem Etikett

Mainz Die Branche blickt besorgt auf Pläne der EU, jeden Alkoholkonsum als Gesundheitsrisiko einzustufen. „Das würde massive Folgen für uns haben“, sagt Verbandspräsident Schneider.

Zur Umsetzung des neuen Weinrechts plädierte der Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), Steffen Christmann, für eine konsequente Umsetzung des Herkunftsprinzip. Er rief dazu auf, „gemeinsam an einem Strang zu ziehen und unsere Herkunft zu profilieren, wiedererkennbar zu sein für die Verbraucher in Deutschland, aber auch weltweit“. In Peking oder New York verstehe es niemand, wenn gesagt werde: „In Rheinland-Pfalz können wir alles“.