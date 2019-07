Wein verschnitten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Bad Kreuznach Eine rheinhessische Kellerei soll Weine aus unterschiedlichem Anbau verschnitten und anschließend als Weine aus Einzellagen und reinen Rebsorten verkauft haben. Es werde wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und der Irreführung nach dem Wein- und Ökolandbaugesetz ermittelt, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, Michael Brandt, am Mittwoch.

In der Kellerei sollen laut Staatsanwaltschaft Weine auf drei unterschiedliche Weisen ordnungswidrig verschnitten worden sein: Weine aus verschiedenen Anbaugebieten, in verschiedenen Qualitätsstufen und in Bio- und Nicht-Bio-Qualität sollen zunächst vermischt, hinterher aber als sortenrein oder als Wein aus einem bestimmten Anbaugebiet vermarktet worden sein. Insgesamt gehe es um eine Menge in „Richtung von einer Million Liter“, sagte der Ermittler.