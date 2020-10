Weihnachtsmärkte wegen Corona-Pandemie abgesagt

Koblenz Manche Städte sagen nach den jüngsten Corona-Beschlüssen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr komplett ab. Andere Kommunen prüfen die Lage noch.

Die Städte Koblenz und Kaiserslautern haben wegen der Corona-Pandemie und der beschlossenen Einschränkungen ihre diesjährigen Weihnachtsmärkte abgesagt. Die Stadt Mainz hat dagegen noch nicht entschieden, ob sie an ihrem Weihnachtsdorf in der Adventszeit festhält, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Geplant war, den Weihnachtsmarkt über die Innenstadt zu verteilen. Auch in Ludwigshafen ist bislang noch keine Entscheidung gefallen, ob der geplante Weihnachtsmarkt stattfinden kann.