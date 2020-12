Konzert in der Trierer Europahalle : Guildo Horn gibt Weihnachtskonzert via Live-Stream

Trier Das traditionelle Weihnachtskonzert von Guildo Horn in Trier fällt auch in diesem Jahr nicht aus - sondern wechselt ins Internet. Hier können sie das Konzert ab 20 Uhr live im Stream verfolgen.

Auch in Zeiten von Corona müssen Guildo Horn-Fans nicht auf das traditionelle Weihnachtskonzert in seiner Heimatstadt Trier verzichten. Der Sänger und seine Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ treten am 23. Dezember (20 Uhr) in der Trierer Europahalle auf - wenn auch ohne Publikum: Fans können seinen Auftritt aber online via Live-Stream verfolgen. Man wolle „noch einmal einen Hauch von Normalität und ein paar Momente des Wohlfühlens in die Atmosphäre schicken. Impfstoff für die Seele sozusagen!“, sagte Horn der Deutschen Presse-Agentur in Trier.