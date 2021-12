„Weihnachtsfrieden“ in rheinland-pfälzischen Finanzämtern

Mainz Auch in diesem Jahr wollen die Finanzämter in Rheinland-Pfalz den „Weihnachtsfrieden“ wahren und so die Steuerzahler entlasten. Für die Zeit vom 23. Dezember bis Neujahr sähen die Behörden bis auf Ausnahmefälle von belastenden Verwaltungsakten für die Bürger ab, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag ankündigte.

„Den Menschen im Land soll dadurch ein unbeschwertes Fest jenseits von unliebsamen Mitteilungen ermöglicht werden“, so die Ministerin.

Während dieser Zeit werden unter anderem in der Regel keine Steuern angemahnt. Es soll auch keine Vollstreckungen oder Betriebsprüfungen geben.

(dpa)