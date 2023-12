Justiz Weihnachtsamnestie für mindestens fünf Gefangene

Die Weihnachtsamnestie sei „eine besondere Form des Gnadenwesens“, teilte der Sprecher mit. So bekämen Gefangenen die Möglichkeit, das Weihnachtsfest in Freiheit im Kreise von Familie und Freunde zu feiern. Ein Gnadenerweis kommt aber nicht für alle Verurteilten in Betracht: So ist eine frühere Entlassung ausgeschlossen, wenn der Gefangene wegen Tötungs- und Sexualdelikten, grober Gewalt oder anderer schwerwiegender Delikte verurteilt wurde, hieß es.