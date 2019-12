Weihnachten : Weihnachts-Veranstaltungen für alle, die alleine leben

Speyer Das Weihnachtsfest sollte niemand alleine verbringen müssen. In der Saarpfalz gibt es einige Veranstaltungen speziell für Alleinlebende.

In protestantischen Kirchen in der Pfalz und Saarpfalz gibt es an Weihnachten besondere Gottesdienste und spezielle Angebote für alleinlebende Menschen. Kirchenpräsident Christian Schad hält am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, im zentralen Weihnachtsgottesdienst der pfälzischen Landeskirche in der Speyerer Gedächtniskirche die Predigt, teilte die Landeskirche jetzt in Speyer mit. Oberkirchenrätin Dorothee Wüst sei gleich drei Mal im Einsatz. An Heiligabend, 24. Dezember, predigt sie um 16 Uhr in der Kirche in Thaleischweiler-Fröschen. Um 17.30 Uhr beginnt in der Kirche in Höhfröschen der Gottesdienst unter ihrer Leitung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, predigt sie im Gottesdienst in der Kirche in Theisbergstegen.