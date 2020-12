Weihnachten und Silvester: Kabinett berät Corona-Maßnahmen

Mainz Das rheinland-pfälzische Kabinett berät angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen heute über Beschränkungen an Weihnachten und Silvester. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellt im Anschluss (14.00 Uhr) die Entscheidungen vor.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist aber seit Beginn des Monats um 22,7 Prozent gestiegen. Das Plus ist damit mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Novembers (10,1 Prozent). Allein zum Wochenbeginn starben 28 Covid-Patienten.