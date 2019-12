Weihnachten bringt dichte Wolken, Wind und Regen

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa.

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet ein trübes und regnerisches Weihnachtsfest. In den kommenden Tagen bleibe es wechselhaft, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen mit.

Bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad, im Bergland um 6 Grad, werde es an Heiligabend am Dienstag stark bewölkt und regnerisch sein. Außerdem könne es windig werden. Im Bergland seien auch Sturmböen möglich.